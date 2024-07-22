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Сегодня, 18:56

Глушаков заявил, что чувствовал несправедливость из-за неучастия в матчах РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал «СЭ» ничью в матче 1-го тура РПЛ против «Динамо» Махачкала (1:1).

— Обидно, как поражение. Мы не забили два пенальти. И по игре у нас было больше моментов. Это футбол. Надеюсь, что это будет худшая наша игра в плане реализации.

— Как вы прожили год без участия в РПЛ?

— Плохо. Ничего страшного. Что чувствовал? Несправедливость. Но теперь я в РПЛ, так что рад, — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков перешел в «Химки» этим летом. В этом сезоне 37-летний полузащитник провел за клуб 1 матч и не отметился результативными действиями.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
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