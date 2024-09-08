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Сегодня, 16:34

Глушаков: «Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Вы хотите, чтобы я уже закончил? (Смеется.) Не знаю, посмотрим, где я окажусь. Сейчас я в «Химках» — кто знает, как жизнь повернется. Есть «Спартак»? Наберите в «Спартак», скажите, что я готов там закончить карьеру», — цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы. Он провел за красно-белых 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач. В сезоне-2016/17 он стал с московским клубом чемпионом России.

В текущем сезоне 37-летний полузащитник провел 8 матчей за «Химки», не отличившись результативными действиями.

Источник: «РБ Спорт»
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки

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