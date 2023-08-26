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Сегодня, 19:18

Глушаков о том, что «Спартак» не поздравил его с днем рождения: «Я что, девочка, чтобы обижаться?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, как относится к тому, что «Спартак» не поздравил его в социальных сетях с днем рождения.

27 января 2023 года футболисту исполнилось 36 лет. Он выступал за «Спартак» с июля 2013 года по июль 2019 года.

— Вас не поздравили с днем рождения.

— Я привык. Видите, и Федуна уже не поздравляют.

— Не обидно?

— Мне обидно? Я что, девочка, чтобы обижаться или что?

— От ребят получали поздравления?

— Конечно, я общаюсь с ребятами. Их не так много. Но общение есть.

21 июня глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не поздравил экс-владельца красно-белых Леонида Федуна и бывшего футболиста клуба Дениса Глушакова с днем рождения.

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 Урал 6 4 1 1 8-7 13
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
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 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
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 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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Оренбург – ЦСКА
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Факел – Краснодар
 0 : 0
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Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
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