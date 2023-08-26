Глушаков о том, что «Спартак» не поздравил его с днем рождения: «Я что, девочка, чтобы обижаться?»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал, как относится к тому, что «Спартак» не поздравил его в социальных сетях с днем рождения.

27 января 2023 года футболисту исполнилось 36 лет. Он выступал за «Спартак» с июля 2013 года по июль 2019 года.

— Вас не поздравили с днем рождения.

— Я привык. Видите, и Федуна уже не поздравляют.

— Не обидно?

— Мне обидно? Я что, девочка, чтобы обижаться или что?

— От ребят получали поздравления?

— Конечно, я общаюсь с ребятами. Их не так много. Но общение есть.

21 июня глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему клуб не поздравил экс-владельца красно-белых Леонида Федуна и бывшего футболиста клуба Дениса Глушакова с днем рождения.