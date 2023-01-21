Глушаков заявил, что не получал предложения о переходе в «Нижний Новгород»

Экс-футболист «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном продолжении карьеры в «Нижнем Новгороде».

«Меня и Дзюбу хотят пригласить в «Нижний Новгород»? О как! У меня не было никаких предложений. Мое будущее прояснится в ближайшие дни», — сказал Глушаков «СЭ».

В субботу, 21 января, журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале «Инсайды от Карпа», что «Нижний Новгород» заинтересован в приглашении Глушакова и форварда Артема Дзюбы.

9 января Глушаков объявил об уходе из «Химок». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

35-летний хавбек также выступал в РПЛ за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».