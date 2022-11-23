Глушаков: «Уход из «Химок»? Поеду, если позвонят «Реал» или «Барселона»

23 ноября, 08:55
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем в подмосковной команде.
— Есть мнение, что ряд ключевых игроков покинет «Химки» в зимнее трансферное окно. Возможно, что ты примешь такое решение?
— Я вообще об этом не задумывался. У меня есть контракт, я играю спокойно.
— Ты доволен сложившейся ситуацией?
— А причем тут доволен? У меня есть контракт и обязанности, пункты. Я их выполняю. Время будет.
— А если придет предложение?
— Конечно, если «Реал» или «Барселона» позвонят — поеду.
Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. В текущем сезоне 35-летний хавбек провел 19 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.
Методология
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Основные источники исследования