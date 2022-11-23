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23 ноября, 08:55

Глушаков: «Уход из «Химок»? Поеду, если позвонят «Реал» или «Барселона»

Артем Бухаев
Корреспондент
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем в подмосковной команде.

— Есть мнение, что ряд ключевых игроков покинет «Химки» в зимнее трансферное окно. Возможно, что ты примешь такое решение?

— Я вообще об этом не задумывался. У меня есть контракт, я играю спокойно.

— Ты доволен сложившейся ситуацией?

— А причем тут доволен? У меня есть контракт и обязанности, пункты. Я их выполняю. Время будет.

— А если придет предложение?

— Конечно, если «Реал» или «Барселона» позвонят — поеду.

Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года. В текущем сезоне 35-летний хавбек провел 19 матчей, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

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1.70
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1.78

Ф1(-1.5)

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2.40

Обе забьют - да

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Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

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ТБ 2.5

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Денис Глушаков
ФК Химки
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