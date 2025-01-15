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Сегодня, 10:44

Глушаков: «У «Спартака» есть все шансы на чемпионство в этом сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы команды в чемпионской гонке РПЛ.

«У «Спартака» есть все шансы на чемпионство в этом сезоне. Сейчас все зависит от того, как пройдут зимние сборы и в каком состоянии футболисты подойдут к возобновлению чемпионата. Потому что наверху турнирной таблицы все очень плотно. Весной посмотрим, как сложится. По составу, на мой взгляд, «Спартак» ничем не уступает «Зениту» и «Краснодару», — цитирует Глушакова Legalbet.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два балла.

Источник: Legalbet
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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