Глушаков заявил, что в мае планирует завершить профессиональную карьеру

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что по окончании сезона объявит о завершении профессиональной карьеры.

«Моя карьера на закате, в январе 38 лет, будем думать о завершении карьеры», — приводит «РБ Спорт» слова Глушакова.

3 октября футболист перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.

«Если говорить о «Химках», то к ним никаких вопросов нет — они поменяли концепцию и рассчитывают на молодых футболистов. Я остаюсь в структуре клуба, меня из заявки убирать не будут, прощальный матч сыграю. У меня есть договоренность с клубом, что у меня будет должность в «Химках». И в медиалиге они мне разрешили играть», — добавил полузащитник.

Глушаков подписал контракт с «Химками» летом этого года. Ранее он уже выступал за подмосковную команду с 2020 по 2022 год. Всего на его счету 75 матчей в составе «Химок», в которых он отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

В сентябре сообщалось, что Глушакова вывели из основного состава «Химок» из-за его слов, сказанных в адрес главного тренера команды Франка Артиги.