Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:20

Глушакова лишили прав за вождение в нетрезвом виде

Алина Савинова
Денис Глушаков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков был остановлен на своем автомобиле Li7 в нетрезвом состоянии, сообщает KP.RU.

По информации источника, сотрудники ДПС задержали 37-летнего футболиста в Ростовской области. Алкотестер показал наличие алкоголя в организме у Глушакова (0,8 промилле). На игрока сразу же составили протокол и отправили его машину на штраф-стоянку.

Отмечается, что дело передано в суд, который будет решать, на какой срок футболист лишится водительских прав.

Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками», к которым он присоединился летом этого года, не расторгнут, полузащитник продолжает числиться в заявке клуба. Ранее в своей карьере футболист играл за «Спартак», «Пари НН», «Ахмат», «Локомотив» и другие команды.

Источник: KP.RU
16
Денис Глушаков
Футбол
Читайте также
Пробелы в памяти, ограничение умственных нагрузок и два месяца вне игры. Что происходит со здоровьем Евгения Кузнецова
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Фицо пообещал ответ Киеву из-за прекращения поставок газа из РФ
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
Сегодня
Вчера
Неделя