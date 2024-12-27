Глушакова лишили прав за вождение в нетрезвом виде

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков был остановлен на своем автомобиле Li7 в нетрезвом состоянии, сообщает KP.RU.

По информации источника, сотрудники ДПС задержали 37-летнего футболиста в Ростовской области. Алкотестер показал наличие алкоголя в организме у Глушакова (0,8 промилле). На игрока сразу же составили протокол и отправили его машину на штраф-стоянку.

Отмечается, что дело передано в суд, который будет решать, на какой срок футболист лишится водительских прав.

Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками», к которым он присоединился летом этого года, не расторгнут, полузащитник продолжает числиться в заявке клуба. Ранее в своей карьере футболист играл за «Спартак», «Пари НН», «Ахмат», «Локомотив» и другие команды.