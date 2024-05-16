Глушенков — лучший ассистент мира в текущем сезоне по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt опубликовал таблицу лидеров по голевым передачам во всех мировых чемпионатах в сезоне-2023/24.

Лидером стал форвард «Локомотива» Максим Глушенков. По данным портала, в активе 24-летнего россиянина 20 результативных передач в 36 матчах текущего сезона.

Глушенков благодаря меньшему числу матчей опережает полузащитника бельгийского «Юниона» Кэмерона Пуэртаса, который сделал 20 голевых передач в 46 играх.

Третье место делят полузащитник «Байера» Флориан Вирц, его одноклубник Алекс Гримальдо и бывший полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, который сейчас играет за «Фенербахче». На их счету по 19 результативных пасов.