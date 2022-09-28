Глушенков надеется, что Ларину смягчат наказание

Игрок сборной России и «Крыльев Советов» Максим Глушенков в разговоре с «СЭ» выразил надежду на то, что бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин сможет выйти из колонии раньше положенного срока.

Глушенков является воспитанником чертановской академии.

«Думаю, Николаю Юрьевичу в дальнейшем смягчат наказание. И он выйдет намного раньше, чем через три года», — сказал Глушенков «СЭ».

В среду, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Суд установил, что ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.