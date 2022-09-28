Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

28 сентября, 13:16

Глушенков надеется, что Ларину смягчат наказание

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Игрок сборной России и «Крыльев Советов» Максим Глушенков в разговоре с «СЭ» выразил надежду на то, что бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин сможет выйти из колонии раньше положенного срока.

Глушенков является воспитанником чертановской академии.

«Думаю, Николаю Юрьевичу в дальнейшем смягчат наказание. И он выйдет намного раньше, чем через три года», — сказал Глушенков «СЭ».

В среду, 28 сентября, Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскал 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

Суд установил, что ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Футбол
ФК Чертаново
Максим Глушенков
Николай Ларин
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Глушенков о приговоре Ларина: «Я ошарашен. Это беспредел»

Горшков заявил, что в «Крыльях Советов» шокированы приговором Ларину