Глушенков назвал матч против «Ростова» лучшим в своей карьере: «Изи катка была»

Сегодня, 19:50
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков оценил свое выступление в матче против «Ростова» (5:0) в третьем туре РПЛ.
25-летний форвард оформил хет-трик и сделал голевую передачу.
— Можно ли этот матч, в котором ты забил три гола и отдал голевую передачу, назвать лучшим в твоей карьере?
— Во-первых, сегодня игра «изи-катка» (легкая игра — прим.) была. Ну да, назовем это лучшим матчем, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» (9 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.
В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».