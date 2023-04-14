Глушенков объяснил, почему перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков объяснил, почему зимой перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».

«Опасение было. Но я понимал, что создается команда, которая в дальнейшем будет выполнять серьезные задачи. «Локомотив» — топ-клуб. Не хочу обижать «Крылья», которые дали мне многое, но «Локо» — это другой уровень. Во всем. Мне нужно было прогрессировать», — цитирует Sport24 Глушенкова.

23-летний россиянин после перехода в «Локомотив» забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 8 матчах.