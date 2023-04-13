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13 апреля, 23:45

Глушенков оценил нынешний уровень Дзюбы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков оценил нынешний уровень своего партнера по атаке Артема Дзюбы.

«Дзюба? Он был и остается хорошим футболистом. Меня удивляла критика в адрес Артема за то, что он не забивал на сборах. Всем, кто спрашивал меня про Дзюбу, я отвечал: «Подождите». Во-первых, человек долго не играл в футбол. Во-вторых — приехал в новую команду. Ему нужно было дать время, чтобы набрать форму. Вот и результат. То, что Артем забил шесть в пяти матчах, говорит не об уровне чемпионата, а о том, что он в порядке», — приводит слова Глушенкова Sport24.

В феврале этого года 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом». Форвард провел 5 матчей в составе московской команды и отметился 6 голами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-glushenkov-to-chto-dzyuba-zabil-shest-v-pyati-matchakh-govorit-ne-ob-urovne-chempionata-a-o-tom-chto-on-v-poryadke
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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