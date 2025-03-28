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28 марта, 11:21

Глушенков — о слухах про конфликт в «Зените»: «Устал как-то реагировать на все эти бредни и сказки»

Алексей Михайлов
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал про слухи вокруг него.

«В целом я уже устал об этом говорить и как-то реагировать на все эти бредни и сказки. Даже не хочется уже об этом говорить, потому что до смешного доходит.

Все слушают, но не слышат, наверное. А так, в целом, после игры со «Спартаком», наверное, все были сильно расстроены. Сейчас мы все перезагрузились, поговорили и будем двигаться. У нас осталось девять игр и будем двигаться в этом направлении. Будем уже показывать хорошую игру здесь», — сказал Глушенков.

Максим Глушенков.Глушенков умеет творить магию, но ему надо стать зрелой личностью. Иначе сожрут конфликты и недовольство

26 марта появилась информация, что 25-летний футболист проявляет халатность на тренировках. Сообщается, что он покинул одну из тренировок «Зенита» из-за того, что ему было холодно.

В текущем сезоне Глушенков сыграл за сине-бело-голубых 17 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

25
ФК Зенит
Максим Глушенков
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