Глушенков — о переходе в «Зенит»: «После того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно»

Новичок «Зенита» Максим Глушенков поделился мнением о своем переходе в питерский клуб. О трансфере игрока из «Локомотива» стало известно сегодня, 20 июня.

— Пока что смешанные чувства — были насыщенные дни в Петербурге, прохождение медосмотра, но в целом эмоции только положительные — они могут быть только такими у человека, который подписывает контракт с таким клубом как «Зенит».

— Можно сказать, что ваш трансфер стал одним из самых ожидаемых для петербургских болельщиков — в СМИ были сотни публикаций о том, что вы переходите, много комментариев и обзоров экспертов. Насколько интерес петербургского клуба стал неожиданным для вас?

— Думаю, что после того, как я сделал шестнадцать голевых передач, это не странно (улыбается). Мы посоветовались с агентом, посчитали, что так будет лучше, и приняли такое решение.

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».