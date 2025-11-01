Глушенков после матча с «Локомотивом» заявил, что рад победе над бывшим клубом

1 ноября, 22:50
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России.
В субботу сине-бело-голубые на своем поле обыграли железнодорожников со счетом 2:0. 26-летний Глушенков отметился результативной передачей в этом матче.
— Рад победе над бывшим клубом?
— Конечно.
Глушенков выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24, после чего присоединился к «Зениту».
ANTI BOMG
Да, сейчас практически любой так скажет! Вот, надеюсь, Круговой забьет бомжам, и скажет примерно то же самое!:rofl::sweat_smile:
02.11.2025
ANTI BOMG
Чё, недавно ЕГЭ по русскому завалил?
02.11.2025
gyn
он заявил "конечно", все остальное заявили щелкоперы ))
02.11.2025
моро
почему мерзский? хотя кого я спрашиваю...
02.11.2025
Железный дорожник
дерьмо
02.11.2025
J. P.
Вопрос года прям... Вы б лучше русскому языку уже выучились, журнализды, вместо того, чтобы везде жареное искать...
02.11.2025
Gordon
Мерзкий персонаж, но тут что он должен был ответить? Что опечален зело? :)
01.11.2025
Gogy
не хотите ли черешни? вы ответите: конечно...
01.11.2025