1 ноября, 22:50

Глушенков после матча с «Локомотивом» заявил, что рад победе над бывшим клубом

Роман Кольцов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России.

В субботу сине-бело-голубые на своем поле обыграли железнодорожников со счетом 2:0. 26-летний Глушенков отметился результативной передачей в этом матче.

— Рад победе над бывшим клубом?

— Конечно.

Глушенков выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24, после чего присоединился к «Зениту».

9

  • ANTI BOMG

    Да, сейчас практически любой так скажет! Вот, надеюсь, Круговой забьет бомжам, и скажет примерно то же самое!:rofl::sweat_smile:

    02.11.2025

  • ANTI BOMG

    Чё, недавно ЕГЭ по русскому завалил?

    02.11.2025

  • gyn

    он заявил "конечно", все остальное заявили щелкоперы ))

    02.11.2025

  • моро

    почему мерзский? хотя кого я спрашиваю...

    02.11.2025

  • Железный дорожник

    дерьмо

    02.11.2025

  • J. P.

    Вопрос года прям... Вы б лучше русскому языку уже выучились, журнализды, вместо того, чтобы везде жареное искать...

    02.11.2025

  • Gordon

    Мерзкий персонаж, но тут что он должен был ответить? Что опечален зело? :)

    01.11.2025

  • Gogy

    не хотите ли черешни? вы ответите: конечно...

    01.11.2025

