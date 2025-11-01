Глушенков после матча с «Локомотивом» заявил, что рад победе над бывшим клубом

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» в матче 14-го тура чемпионата России. В субботу сине-бело-голубые на своем поле обыграли железнодорожников со счетом 2:0. 26-летний Глушенков отметился результативной передачей в этом матче. — Рад победе над бывшим клубом? — Конечно. Глушенков выступал за «Локомотив» в сезоне-2023/24, после чего присоединился к «Зениту».

