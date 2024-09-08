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Сегодня, 12:30

Глушенков признан лучшим игроком РПЛ июля и августа по версии экспертов

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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам июля и августа.

Среди номинантов на награду были одноклубники Глушенкова Вендел и Евгений Латышонок, Алексей Батраков («Локомотив»), Мирлинд Даку («Рубин»), Иван Обляков (ЦСКА), Роналдо («Ростов») и Эсекьель Барко («Спартак»).

Глушенков получил приз благодаря победе в голосованиях среди экспертов РПЛ и спортивных комментаторов. Лучшим по версии голосования болельщиков был признан Барко.

Россиняин впервые стал лучшим игроком месяца в РПЛ. В предыдущем сезоне футболист в качестве игрока «Локомотива» трижды входил в список голосования за награду, но два раза уступил форварду «Динамо» Константину Тюкавину (ноябрь — декабрь, апрель), а в марте не смог обойти Мохаммада Мохебби из «Ростова».

В текущем сезоне Глушенков провел 7 матчей, в которых забил 9 голов и сделал одну результативную передачу. 25-летний футболист травмировал правую руку в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). У Глушенкова был диагностирован перелом лучевой кости со смещением. Игрок перенес операцию и продолжает восстановление, но уже вернулся к тренировкам с командой.

Источник: Официальный сайт РПЛ
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
Эсекьель Барко

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