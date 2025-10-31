Глушенков признан лучшим игроком «Зенита» в октябре

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков назван лучшим игроком сине-бело-голубых по итогам октября, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

В минувшем месяце 26-летний футболист провел четыре матча за питерцев: против «Сочи» (3:0), «Динамо» (2:1), «Акрона» (1:1) в РПЛ и против «Оренбурга» (6:0) в FONBET Кубке России.

Глушенков не отметился голами в октябре, но нанес 8 ударов в трех играх чемпионата России, что стало не только лучшим результатом в «Зените», но и шестым в РПЛ. Также на его счету 5 передач под удар с игры и 18 касаний в чужой штрафной.

Глушенков выступает за «Зенит» с 2024 года. Всего в нынешнем сезоне он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 14 матчах во всех турнирах.