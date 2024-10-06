Глушенков пропустит товарищеский матч «Зенита» против «Войводины»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков не сыграет в товарищеском матче против «Войводины», сообщил глава правления клуба Александр Медведев.

«Зенит» встретится с сербским клубом 12 октября.

«Эта информация имеет чувствительный конфиденциальный характер. С «Войводиной» точно сыграть не сможет», — цитирует Медведева ТАСС.

25-летний форвард получил повреждение в матче против «Акрона» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Глушенков вышел на замену на 64-й минуте и получил повреждение пять минут спустя. После консультации с медиками игрок отправился в раздевалку.