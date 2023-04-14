Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба футболистам «Локомотива» перед возобновлением чемпионата

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков высказался роли нападающего Артема Дзюбы в раздевалке железнодорожников.

«Артем всегда на юморе, поддерживает хорошее настроение. Перед выходом на игру в раздевалке речь обычно говорит либо Тема, либо Бара (Дмитрий Баринов). Они настраивают команду. Перед первой игрой после зимнего перерыва Артем сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — приводит Sport24 слова Глушенкова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца сезона.

На данный момент железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 матчах.