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Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба футболистам «Локомотива» перед возобновлением чемпионата

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков высказался роли нападающего Артема Дзюбы в раздевалке железнодорожников.

«Артем всегда на юморе, поддерживает хорошее настроение. Перед выходом на игру в раздевалке речь обычно говорит либо Тема, либо Бара (Дмитрий Баринов). Они настраивают команду. Перед первой игрой после зимнего перерыва Артем сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют», — приводит Sport24 слова Глушенкова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца сезона.

На данный момент железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 22 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-glushenkov-raskryl-chto-skazal-dzyuba-igrokam-lokomotiva-pered-vozobnovleniyem-chempionata
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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