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Сегодня, 14:30

Глушенков рассказал, что любит выпить пива после матчей

Владислав Маслов
Корреспондент
Максим Глушенков (слева).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признался, что любит пить пиво после матчей.

«Люблю ли выпить? Конечно, пивка. После матчей — вообще классика! Для футболиста экстра-класса — две бутылочки по 0,5. Некоторые пьют колу, но зачем, если есть пиво? Но сразу в раздевалке нельзя, конечно», — сказал футболист в эфире клубной программы «Зенита» «СБГ.Шоу».

25-летний Глушенков перешел в петербургский клуб из «Локомотива» минувшим летом. В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал голевую передачу.

Источник: YouTube-канал СБГ.Шоу
ФК Зенит
Максим Глушенков

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