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Глушенков рассказал, как его отчислили из «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков рассказал, как в детстве его отчислили из академии московского клуба.

«Мне было 15 лет. Игроки академии «Локо» в то время учились в общеобразовательной школе недалеко от Черкизова. Каждый день нас туда возила женщина — бывшая директриса школы «Локомотива». Она нас отмечала по списку, сажала в автобус и ехала с нами до школы. После уроков — та же последовательность, только ехали до интерната. О том, что меня отчисляют, я узнал именно от нее. Она говорила, что в декабре будут отчисления. В итоге, на общем собрании назвала мою фамилию. Я такой: «Хм. Прикольно». Пошел разговаривать со вторым тренером — хотел узнать, действительно ли меня отчисляют. Он ответил: «Ну да». В этот же день я забрал документы и уехал к себе в Смоленск. Еще грустнее было потом. Мой отец в свое время играл в одной команде с человеком, который чуть позже стал селекционером. Он помог с просмотром в «Спартаке» после Нового года. Я приехал, потренировался, но меня не взяли. Через несколько дней появился вариант с просмотром в «Чертаново» — это был мой последний шанс. Не получилось бы — вернулся бы в Смоленск», — приводит слова Глушенкова Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний Максим Глушенков провел за «Локомотив» и «Крылья Советов» 29 матчей, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-glushenkov-rasskazal-kak-yego-otchislili-iz-lokomotiva-v-etotzhe-den-ya-zabral-dokumenty-i-uyekhal
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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