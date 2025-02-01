Глушенков о первом зимнем сборе «Зенита»: «Чувствую себя хорошо, все травмы залечены»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем состоянии после первого зимнего сбора клуба.

Команда провела первый сбор в Катаре, второй сбор пройдет с 1 по 14 февраля в ОАЭ.

— Максим, позади первый тяжелый сбор, две недели работы. Как отдохнули, как восстановили силы, как себя чувствуете?

— Отдохнули хорошо. Я летал в Питер, поэтому дорога сюда была не из легких, рассказывать не буду. А в целом, все хорошо.

— Как настроение перед вторым сбором?

— Сегодня — не очень. Завтра, когда высплюсь, думаю, будет получше.

— «Зениту» предстоит сыграть в Winline Зимнем кубке РПЛ. Понятно, соперники знакомые, но хотелось узнать, ждете ли вы этих встреч?

— Да, ждем, но будет исключительно товарищеская интрига. Битвы, я думаю не будет, только подготовка.

— Как ваше состояние?

— Чувствую себя хорошо. Все травмы залечены. Надеюсь, что новые ко мне не придут в весенней части.

— Ждать вас образца конца лета-начала осени?

— Я себя тоже такого буду ждать.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года, в сезоне-2024/25 25-летний россиянин забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду во всех турнирах.