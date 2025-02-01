Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Глушенков о первом зимнем сборе «Зенита»: «Чувствую себя хорошо, все травмы залечены»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков рассказал о своем состоянии после первого зимнего сбора клуба.

Команда провела первый сбор в Катаре, второй сбор пройдет с 1 по 14 февраля в ОАЭ.

— Максим, позади первый тяжелый сбор, две недели работы. Как отдохнули, как восстановили силы, как себя чувствуете?

— Отдохнули хорошо. Я летал в Питер, поэтому дорога сюда была не из легких, рассказывать не буду. А в целом, все хорошо.

— Как настроение перед вторым сбором?

— Сегодня — не очень. Завтра, когда высплюсь, думаю, будет получше.

— «Зениту» предстоит сыграть в Winline Зимнем кубке РПЛ. Понятно, соперники знакомые, но хотелось узнать, ждете ли вы этих встреч?

— Да, ждем, но будет исключительно товарищеская интрига. Битвы, я думаю не будет, только подготовка.

— Как ваше состояние?

— Чувствую себя хорошо. Все травмы залечены. Надеюсь, что новые ко мне не придут в весенней части.

— Ждать вас образца конца лета-начала осени?

— Я себя тоже такого буду ждать.

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года, в сезоне-2024/25 25-летний россиянин забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
Читайте также
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Что говорят об Александре Овечкине после его 876-й шайбы в НХЛ
«Спартак» проиграл СКА в серии буллитов
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
На Западе забили тревогу из-за возможности лишиться важных ресурсов на Украине
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Защитник «Краснодара» Тормена оценил переход Луиса Энрике в «Зенит»
«Зенит» избавился от Изидора: «Сандерленд» выкупил. Сейчас он сражается за выход в АПЛ
Изидор обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в «Сандерленд»
Тормена заявил, что не собирается уходить из «Краснодара» этой зимой
Семак о трансферах «Зенита»: «Номинально это обмен игроков, и клуб в это трансферное окно ничего не тратит»
Семак: «Интереснее играть с зарубежными клубами, ведь с российскими мы играем и в чемпионате, и в Кубке»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя