Глушенков: «Прозвище «Безумный Макс»? Пусть будет»

Сегодня, 20:22
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре РПЛ.
24-летний футболист оформил дубль в ворота самарцев.
Я стараюсь и забивать, и отдавать, — начал Глушенков. — Мое дело — помогать команде, а как это будет — не важно.
— Такой сумасшедший старт с вашей стороны рождает соответствующие прозвища. Как вам прозвище «Безумный Макс»?
— Пусть будет. Как меня только ни называли, поэтому без разницы (улыбается), — приводит слова форварда пресс-служба «Зенита».
В следующем туре самарцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 26 июля. «Зенит» на следующий день в гостях встретится с «Рубином».