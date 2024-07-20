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Сегодня, 20:22

Глушенков: «Прозвище «Безумный Макс»? Пусть будет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов» (4:0) в 1-м туре РПЛ.

24-летний футболист оформил дубль в ворота самарцев.

Я стараюсь и забивать, и отдавать, начал Глушенков. Мое дело — помогать команде, а как это будет — не важно.

— Такой сумасшедший старт с вашей стороны рождает соответствующие прозвища. Как вам прозвище «Безумный Макс»?

— Пусть будет. Как меня только ни называли, поэтому без разницы (улыбается), — приводит слова форварда пресс-служба «Зенита».

В следующем туре самарцы на своем поле примут «Ростов». Матч пройдет 26 июля. «Зенит» на следующий день в гостях встретится с «Рубином».

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Максим Глушенков
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