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Сегодня, 17:36

Глушенков стал третьим игроком «Зенита» в XXI веке, забившим в первых двух матчах в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Максим Глушенков отметился голом в матче против «Рубина» (4:0) во втором туре РПЛ.

25-летний футболист стал третьим футболистом «Зенита» в XXI веке, забившим в каждом из двух первых матчей за команду в РПЛ, сообщает Opta Sports. Ранее этого добивались Фатих Текке (2006 год) и Сердар Азмун (2019).

«Зенит» одержал вторую победу на старте сезона-2024/25 РПЛ. Команда Сергея Семака после двух туров забила 8 голов и не пропустила ни одного. «Рубин» набрал 3 очка после двух игр.

В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.

Источник: Opta Sports
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Максим Глушенков
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