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Глушенков — об участии медиакоманд в РПЛ: «Вы что вообще говорите? По восемь будете в каждом матче получать»

Алина Савинова
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Форвард «Локомотива» Максим Глушенков высказался о словах президента 2Drots Никиты Панасюка о готовности команды Медиалиги выступать в РПЛ.

«Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется. Просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней. Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ», — приводит Sport24 слова Глушенкова.

После победы 2Drots над ЦСКА (2:1) в товарищеском матче в конце марта Панасюк попросил выдать команде Wild Card для участия в РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-glushenkov-o-medialige-pustit-ikh-v-rpl-smeshno-vy-chto-voobshche-govorite-po-vosem-budete-v-kazhdom-matche-poluchat
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
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