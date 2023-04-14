Глушенков — об участии медиакоманд в РПЛ: «Вы что вообще говорите? По восемь будете в каждом матче получать»

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков высказался о словах президента 2Drots Никиты Панасюка о готовности команды Медиалиги выступать в РПЛ.

«Ой, эти медиакоманды вообще! Послушаешь, что люди говорят, потом смеяться хочется. Просят пустить их в РПЛ и уверяют, что финишируют в восьмерке. Господи, ребята, вы что вообще говорите? По восемь вы, может, будете в каждом матче получать. Это звучит правдоподобней. Если вы обыграли в Кубке «Чертаново» и еще кого-то, это не значит, что вы уровень РПЛ», — приводит Sport24 слова Глушенкова.

После победы 2Drots над ЦСКА (2:1) в товарищеском матче в конце марта Панасюк попросил выдать команде Wild Card для участия в РПЛ.