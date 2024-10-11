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Сегодня, 17:14

Глушенков заявил, что хочет видеть в «Зените» Батракова и Пиняева

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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, каких футболистов хочет видеть в петербургской команде.

«Сложный выбор, много кого. Ну, наверное, Сережу Пиняева. Только ему чуть-чуть, ну, везение надо вот это поймать. Футбольный фарт, назовем это так. Ну, наверное, Батракова», — заявил Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Глушенков перебрался в «Зенит» минувшим летом из «Локомотива», подписав контракт до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в десяти матчах за сине-бело-голубых, в которых забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

Сергей Пиняев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Максим Глушенков

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