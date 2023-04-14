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Глушенков: «В следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с «Зенитом»

Алина Савинова
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Форвард «Локомотива» Максим Глушенков заявил о намерении побороться за чемпионство с «Зенитом» в следующем сезоне РПЛ.

«С «Зенитом» тяжело играть на выезде, но при своих трибунах их вполне возможно обыгрывать. Со всеми можно играть. «Лестер», вон, АПЛ выиграл. Нужно выходить и играть в футбол. Не буду говорить громких слов, но в следующем сезоне, если все будет хорошо, мы поборемся с «Зенитом», — приводит Sport24 слова Глушенкова.

В текущем сезоне «Зенит» с 54 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Железнодорожники занимают 11-е место, набрав 25 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-futbolist-lokomotiva-glushenkov-v-sleduyushchem-sezone-yesli-vse-budet-khorosho-my-poboremsya-s-zenitom
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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