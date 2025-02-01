Глушенков о возможном переходе Сильянова в «Зенит»: «Хотел написать ему, но не стал»

Сегодня, 16:39
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что не обсуждал с защитником «Локомотива» Александром Сильяновым его возможный переход в клуб из Санкт-Петербурга.
— Общался ли с Сильяновым на фоне слухов о возможном переходе, звал ли в «Зенит»?
— Да нет, не общались. Хотел написать ему, спросить: «Это просто вбросы или что». Но не стал.
В сезоне-2024/25 Сильянов провел за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по трансферу 23-летнего россиянина, а сумма сделки может составить 10 миллионов евро.