Глушков считает, что играть в РПЛ легче, чем в первой лиге

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков поделился впечатлениями от выступлений в РПЛ.

«У меня не было никаких ожиданий. Я даже не знаю, какое место мы сейчас занимаем. Начали мы в целом неплохо, но потом случился небольшой спад. Со всеми мы играем от себя, но немного не хватает уверенности. Возможно, из-за этого мы сейчас находимся в нижней части турнирной таблицы.

Но я думаю, что у нас все будет хорошо. Я общаюсь с ребятами, и мы приходим к выводу, что в РПЛ играть даже легче, чем в ФНЛ. Просто в РПЛ за ошибки тебя сразу наказывают. Пока так и получается, я ощущаю это на себе», — цитирует Глушкова Metaratings.

На счету 25-летнего футболиста 11 матчей в премьер-лиге без результативных действий. После 12-ти туров «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков.