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Сегодня, 12:33

Goal.com: вместе с «Зенитом» на 17-летнего форварда «Коринтианса» претендуют «Боруссия» и «Аякс»

Педро с партнерами по команде.
Фото ФК «Коринтианс»
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Нападающий «Коринтианса» Педриньо попал в сферу интересов «Зенита» и других европейских клубов, сообщает Goal.

По информации источника, за 17-летнего бразильца готовы побороться «Аякс», «Брайтон», дортмундская «Боруссия», «Ньюкасл» и ПСВ. При этом «Коринтианс» хотел бы отправить игрока именно в Россию из-за хороших отношений с руководством «Зенита».

Контракт форварда с «Коринтианс» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 400 тысяч евро.

В этом сезоне он провел всего одну игру за «Коринтианс».

ФК Зенит
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