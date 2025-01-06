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Сегодня, 19:45

Goal: Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Вендел не собирается возвращаться в расположение клуба после отпуска в Бразилии, сообщает Goal.

По информации источника, 27-летний футболист хочет получить новый вызов в карьере и намерен присоединиться к более именитому клубу. Однако отмечается, что большой проблемой для трансфера может стать цена, которую питерцы просят за бразильца, — около 20 миллионов евро.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его контракт с сине-бело-голубым рассчитан до лета 2028-го. В нынешнем сезоне полузащитник провел 19 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 11 результативными передачами.

Ранее в своей карьере Вендел играл в «Спортинге» и «Флуминенсе».

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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