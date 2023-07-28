Goal: «Зенит» назвал сумму, за которую готов продать Вендела

«Фламенго» все еще заинтересован в покупке полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Goal.com. Питерский клуб готов отпустить игрока за 18 миллионов евро.

По данным источника, стороны продолжают переговоры. «Фламенго» готов предложить за хавбека 13 миллионов евро, «Зенит» не устраивает эта сумма.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Венделу. Сам футболист встречался с руководством команды с просьбой снизить цену его трансфера, но получил отказ.

27 июля главный тренер команды Сергей Семак заявил, что сейчас агент Вендела занимается поиском приемлемого варианта для «Зенита».

Футболист выступает за питерцев с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/23 25-летний бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.