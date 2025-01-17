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Сегодня, 11:04

Гоцук — об отношении к медиафутболу: «Не хотел бы, чтобы он пересекался с профессиональным»

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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал «СЭ» про свое отношение к медиафутболу.

«У меня в медиафутболе работает товарищ Дмитрий Кортава. Мне интересно наблюдать, как он развивает эту отрасль. Это классное направление, которое развивается параллельно профессиональному футболу. Я бы не хотел, чтобы медиафутбол и профессиональный футбол пересекались. Но и не враждовали. Главное, чтобы не мешали друг другу», — сказал Кирилл Гоцук «СЭ».

Ранее «Пари НН» договорился с «Амкалом» об участии полузащитника Василия Маврина в тренировочной сессии при участии стратегического партнера — букмекерской компании PARI.

На уровне медиафутбола Маврин дважды признавался лучшим игроком года.

Второй сбор «Пари НН» пройдет с 28 января по 9 февраля. В рамках тренировочной сессии нижегородский клуб проведет пять контрольных матчей. Соперниками «Пари НН» станут «Факел», «Крылья Советов», «СКА-Хабаровск» и «Кайрат».

(Дарик Агаларов)

Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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