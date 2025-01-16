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Сегодня, 09:25

Гоцук рассказал, почему предпочитает отдыхать в России, а не за границей

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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук в разговоре с «СЭ» поделился мнением, почему предпочитает проводить отпуск в России, а не за рубежом.

— Чисто российский отпуск у меня получился. Успел отдохнуть, побывать дома, в гостях, а также побыть в Нижнем Новгороде. У меня там дети ходят в школу и занимаются футболом. Насыщенный отпуск с детьми, с родными и близкими.

— Обычно футболисты уезжают за границу. Почему ты предпочел провести отпуск в России?

— 90 процентов своих отпусков я провожу в России. В первую очередь мне самому так хочется, а также физически не бывает возможности улететь за границу. У детей школы, секции, занятия. И к тому же мы всегда встречаем новый год дома в кругу родных и близких. Хочется заехать ко всем родственникам. Я считаю, что проводить Новый год в кругу семьи — это хорошая традиция.

В этом сезоне 32-летний Гоцук провел за «Пари НН» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми голами. Контракт игрока действует до лета 2025 года.

Дарик Агаларов

Кирилл Гоцук
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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