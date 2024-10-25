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Сегодня, 15:45

Гоцук — о матче против «Спартака»: «Выйдем и покажем на поле, что мы подготовили»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака».

«У нас хорошее настроение после победы над «Краснодаром». Мы готовимся. Говорить по «Спартаку» ничего не буду. Выйдем и покажем на поле, что мы подготовили и насколько способны победить эту команду», — сказал Гоцук.

Также защитник рассказал о работе с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

«Знакомимся с Виктором Михайловичем. Провели под его руководством уже три игры. Требования понятны, но есть много тактических нюансов. Работаем в плановом режиме. Новому тренеру всегда тяжело входить, когда команда на ходу. Но Виктор Михайлович — опытный специалист, и мы будем все вместе работать, чтобы добиваться успеха на поле», — добавил Гоцук.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится 27 октября, начало — в 14.15 по московскому времени.

Кирилл Гоцук
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)

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