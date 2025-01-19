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Сегодня, 19:25

Гоцук заявил, что в «Пари НН» намерены избежать попадания в стыковые матчи

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук заявил, что его команде весной предстоит борьба за место вне зоны вылета и стыковых матчей.

«Внизу очень плотная группа из команд, у которых примерно одинаковое количество очков. Основная цель — это остаться напрямую в российском проявлении по итогам сезона», — сказал Гоцук «ВсеПроСпорт».

После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления сезона «Пари НН» сыграет с дома с тольяттинским «Акроном» 1 марта.

Источник: ВсеПроСпорт
Кирилл Гоцук
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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