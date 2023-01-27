Гогличидзе рассказал, что Гончаренко всегда говорит прямо

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе высказал мнение о главном тренере екатеринбургской команды Викторе Гончаренко.

«Гончаренко жесткий тренер? Мне он таким не показался. Объективный: говорит, что видит, в лицо, не пытается скрыть. Всегда говорит прямо. И мне выговаривал. Это было честно, брутально и доходчиво. Цитаты Гончаренко, которые я запомнил? Смысл такой, что мы должны быть как единый монолит, один кулак. Крепкой, сильной командой. У Гончаренко столько мотивационных речей, что все тяжело запомнить. И каждая заходит. Это видно по команде: все внимательно слушают и проникаются. Никаких пустых слов или просто заученных фраз — Гончаренко подбирал выражения, которых нам не хватало, и все по делу», — приводит слова Гогличидзе Sport24.

Он также рассказал, почему назвал Адиева тренером, за которого хочется биться.

«Со всеми в «Чайке» он поддерживал хорошие отношения, и это мотивировало. С Адиевым можно было всегда пообщаться в трудные моменты, положиться на него. Он сплачивал нас, как это сейчас делает Гончаренко. Мы в «Урале» тоже как семья. Хотелось бы, чтобы он тоже как тренер рос и поднимался за счет нас», — добавил Гогличидзе.

Гончаренко с августа 2022 года возглавляет екатеринбургский «Урал». Под руководством белорусского специалиста команда покинула зону вылета из РПЛ, а также заняла первое место на групповом этапе Кубка России.

«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 17 матчах.