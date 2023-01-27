Гогличидзе рассказал, как Гончаренко вселял в команду уверенность

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о причинах преображения екатеринбургской команды после назначения на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«Что поменялось с приходом Гончаренко? Тренировочный процесс, полностью. На сборах стало больше работы с мячом, хотя и нагрузок тоже. Когда пришел Гончаренко, тяжелые тренировки были, поэтому подсели и проиграли первые матчи. Эмоционально тоже мы были не очень. В психологии и есть главные перемены. Виктор Михайлович спокойно вбивал в голову, что мы можем со всеми играть на равных: «Да, мы проиграли «Нижнему» и «Зениту». Но все под силу». Вселил в нас уверенность, что проведем хороший сезон — а от побед она приходит сама. Правда, мне надо быть еще более уверенным в себе: активнее подключаться в атаку, добавить агрессии», — приводит слова Гогличидзе Sportr24.

«Урал» под руководством белорусского специалиста покинул зону вылета и после 17 туров занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея в активе 21 очко.