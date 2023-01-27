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Сегодня, 13:21

Гогличидзе рассказал, как Гончаренко вселял в команду уверенность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о причинах преображения екатеринбургской команды после назначения на пост главного тренера Виктора Гончаренко.

«Что поменялось с приходом Гончаренко? Тренировочный процесс, полностью. На сборах стало больше работы с мячом, хотя и нагрузок тоже. Когда пришел Гончаренко, тяжелые тренировки были, поэтому подсели и проиграли первые матчи. Эмоционально тоже мы были не очень. В психологии и есть главные перемены. Виктор Михайлович спокойно вбивал в голову, что мы можем со всеми играть на равных: «Да, мы проиграли «Нижнему» и «Зениту». Но все под силу». Вселил в нас уверенность, что проведем хороший сезон — а от побед она приходит сама. Правда, мне надо быть еще более уверенным в себе: активнее подключаться в атаку, добавить агрессии», — приводит слова Гогличидзе Sportr24.

«Урал» под руководством белорусского специалиста покинул зону вылета и после 17 туров занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея в активе 21 очко.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-27-goglichidze-o-peremenakh-v-urale-pri-goncharenko-spokoyno-vbival-v-golovu-chto-so-vsemi-mozhem-igrat-na-ravnykh

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Лео Гогличидзе
Футбол
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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