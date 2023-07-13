Гогличидзе рассказал, задумывался ли о смене гражданства

Сегодня, 12:06
Защитник Лео Гогличидзе рассказал, задумывался ли он о смене спортивного гражданства.
— У тебя есть грузинские корни?
— Да, папа — грузин.
— Не было мысли сейчас поменять спортивное гражданство?
— Честно, в голове такие мысли есть, но все прекрасно понимают, что тогда я буду считаться легионером и будет тяжеловато в дальнейшем. Конечно, есть такое желание. Надеюсь, это все в будущем.
— Пока не поступало предложений из сборной Грузии?
— Нет, у меня же нет паспорта. Смысла не вижу приглашать, пока нет гражданства, — цитирует Гогличидзе «РБ Спорт».
В минувшем сезоне футболист участвовал в 37 матчах «Урала» во всех турнирах, сделав 1 ассист. Сезон-2023/24 он проведет в аренде в «Оренбурге».