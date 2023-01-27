Гогличидзе: «У отца жены были проблемы с раком, в России сказали: «Несите гроб». Не раздумывая поехали в Израиль»

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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о том, как в 2020 году у него подозревали рак.
— Как все было: в Ростове женщина на УЗИ сказала, что ничего не видит, — приводит слова Гогличидзе Sport24. — Приехал на МРТ, сделал биопсию, и мне сказали: рак, вторая стадия, надо срочно делать химию. Я сказал: «Как вы можете ее делать? Хотя бы проверьте меня». Настаивали: «Нет, нужна химия».
Хорошо, что рядом была семья. Она и предложила поехать в Израиль, несмотря на то что и финансово тогда было непросто. Такие ситуации всегда сплачивают.
— Почему тебе так не внушали доверия ростовские врачи?
— У отца моей жены тоже были проблемы с раком. Они поехали в Израиль, потому что в ростовской больнице им сказали: «Несите гроб». Они собрали вещи, и не раздумывая поехали. Ужасно это все. Когда мы были в ростовской больнице, я видел много больных раком детей, пацанов, девушек. По 3-5 лет ребятам было. Я не мог на это смотреть. Слезы наворачивались.
Гогличидзе выступает за «Урал» с лета 2022 года. В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 20 матчей за екатеринбуржцев, в которых отметился результативной передачей и заработал красную карточку.
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