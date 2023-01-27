Гогличидзе заявил, что доволен карьерой

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Защитник «Урала» Лео Гогличидзе рассказал о своем отношении к периоду выступлений за «Краснодар».
«Была ли у меня злость из-за того, что мне с Фоминым не дали раскрыться в «Краснодаре»? Да, была. Сыграли всего один матч на Кубок — обыграли Нальчик, а других возможностей не было. В Лиге Европы сидели на замене с «Ниццей», и то когда уже ничего не решалось. Обидно, конечно, но я доволен тем, как в итоге сложилась карьера. Да и Даня с Димой тоже в РПЛ. Раз клуб вырастил нас — и, допустим, Шапи, много еще кого — значит, делает все правильно», — приводит слова Гогличидзе Sport24.
В нынешнем сезоне 25-летний Гогличидзе отыграл 14 матчей в чемпионате России и отдал одну результативную передачу.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования