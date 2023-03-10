Гулиев прокомментировал стычку с Гогниевым на тренировке «Химок»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал информацию о том, что он и Дмитрий Тихий поучаствовали в стычке с главным тренером Спартаком Гогниевым.

«Драки и близко не было, о ней речи и не шло. Просто выясняли организационные моменты», — приводит слова Гулиева Sport24.

Ранее стало известно, что Гогниев едва не подрался с игроками подмосковного клуба Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. Из-за этого клуб рассматривает возиожность увольнение российского специалиста.