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Судейство

Сегодня, 16:39

Гогниев о том, что судья мог удалять Сперцяна: «Судейские ошибки есть в каждом матче»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не стал обсуждать эпизод с возможным удалением полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 21-го тура РПЛ против подмосковной команды.

На 14-й минуте встречи Сперцян ударил полузащитника химчан Аяза Гулиева шипами в область голеностопа, но главный судья Павел Шадыханов проигнорировал эпизод.

— Мы пропустили, остались в меньшинстве. Теперь будем выискивать судейские ошибки? Они есть в каждом матче. Считаю, что главный эпизод — это удаление Лысцова, — сказал Гогниев.

«Химки» проиграли «Краснодару» со счетом 0:6. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
02 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:6
Краснодар
&laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. «Химки» — «Краснодар»: судья ошибочно не удалил Сперцяна? Краснодарец избежал даже предупреждения

Спартак Гогниев
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
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