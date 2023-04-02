Гогниев о том, что судья мог удалять Сперцяна: «Судейские ошибки есть в каждом матче»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев не стал обсуждать эпизод с возможным удалением полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 21-го тура РПЛ против подмосковной команды.

На 14-й минуте встречи Сперцян ударил полузащитника химчан Аяза Гулиева шипами в область голеностопа, но главный судья Павел Шадыханов проигнорировал эпизод.

— Мы пропустили, остались в меньшинстве. Теперь будем выискивать судейские ошибки? Они есть в каждом матче. Считаю, что главный эпизод — это удаление Лысцова, — сказал Гогниев.

«Химки» проиграли «Краснодару» со счетом 0:6. Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.