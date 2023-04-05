Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Гогниев объяснил, почему заменил Лантратова на Гудиева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Голкипер «Химок» Виталий Гудиев.
Виталий Гудиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» подчеркнул: он не хотел, чтобы вратарь Илья Лантратов покидал команду.

— Вы ни разу не пожалели о том, что еще до зимней паузы поменяли вратаря — Гудиева на Лантратова? Разве Лантратов и в «Локомотиве» не продолжает доказывать, что один из лучших в РПЛ по игре на линии?

— Смотрите. Я отдаю должное Илье. Он очень многое сделал для «Химок». Я его поменял в перерыве матча с ЦСКА. В раздевалке у нас состоялся определенный разговор. В первом тайме возникла ситуация, когда надо было разыграть мяч от своих ворот, но голкипер этого не сделал. Я посчитал нужным выпустить на второй тайм Гудиева. После игры с Лантратовым мы поговорили и урегулировали недопонимание. У нас с ним нормальные отношения. Рад за него. Он сделал свой выбор и сейчас является первым номером «Локо». Подчеркну: никто не хотел, чтобы он зимой покидал «Химки». Это исключительно его решение. Мы расстались хорошо. Не забуду, что он для нас сделал. Мы одержали одну победу — над «Оренбургом». Так вот по статистике соперник нанес много ударов по нашим воротам, но Лантратов был стеной.

— А Гудиевым вы довольны? Ведь в том же матче против «Краснодара» (0:6) именно его ошибка при игре ногами привела ко второму голу.

— Мы рассчитывали и на Гудиева, и на Митрюшкина. Почему играл Виталий? Мы приняли коллегиальное решение с тренером вратарей, руководствуясь анализом проведенных игр на сборах.

— В «Алании» у вас Солдатенко поднимался порой чуть ли не к центральному кругу и выполнял роль центрального защитника. Не просили то же самое делать Гудиева?

— В последнее время — меньше. Два центральных защитника у нас легионеры. Языковой барьер мог сказаться при таком перестроении. Да и времени на наигрыш подобных вещей было мало. Поэтому мы все упростили. Но мое мнение остается неизменным: если команда не умеет выходить из обороны через пас, задействуя и вратаря, никогда не добьется больших успехов. Надо не бояться, надо ломать стереотипы! К сожалению, на наших тренеров оказывается давление, они пляшут от результата. Но зрелищность пропадает... А кто в итоге страдает? Правильно, зритель. Повторюсь, нам не хватает зрелищности!

Многие боятся вылететь. Поэтому я и выступаю за расширение лиги. В РПЛ должно быть минимум 18 команд. У нас в регионах, в провинции есть интересные коллективы. Надо давать им шанс. Посмотрите, какой футбольный бум в Воронеже. А ведь не скажешь, что там ультрасовременный стадион. Давайте делать для людей праздник в наше непростое время!

Спартак Гогниев. «По тактике никто «Химки» не переиграл. 0:5 от «Спартака»? Лучшим признали Селихова». Гогниев — о своей работе, «хороводах», Глушакове, Тихом
Илья Лантратов
Спартак Гогниев
ФК Химки
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гогниев: «По показателю ХG «Химки» даже немного превзошли «Зенит»

Гогниев: «0:5 от «Спартака»? А кого признали лучшим игроком матча? Селихова»