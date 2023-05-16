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16 мая, 11:15

Гогниев ответил на вопрос, может ли Семак стать новым тренером сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-главный тренер «Химок» Спартак Гогниев определил роль Сергея Семака в очередном чемпионстве «Зенита».

«Есть мнение, что можно поставить любого на его место и он станет чемпионом? Это неправильно. Сергей Богданович был капитаном ЦСКА, когда мы играли вместе. Он настоящий спортсмен, требовательный к себе. Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака. Такую команду тоже нелегко тренировать, ведь это и футболисты, и тренерский штаб, и руководители. Семак создал эту команду в «Зените». Сейчас он состоялся как тренер», — сказал Гогниев «СЭ».

Также экс-тренер «Химок» поделился мнением о будущем Сергея Семака.

«Может ли Семак стать новым тренером сборной или уехать в Европу? Почему нет? У нас всегда тренера судят по результату. А у кого результат выше, чем у Семака? Нет ни одного российского тренера, который добился бы стольких титулов. Даже как футболист он выиграл чемпионат России с ЦСКА, «Рубином», «Зенитом». Как тренер выиграл пять чемпионатов. Честно скажу, тактически с «Зенитом» играть очень тяжело, потому что они используют гибридные схемы, перестраиваются. Футболисты настолько обучены, что, если что-то не получается, они сразу перестраиваются», — добавил Гогниев.

Спартак Гогниев. «Если оскорблять — то в лицо, готов объясниться с каждым». Искренний Гогниев — о критиках, жизни после «Химок» и проблемах российского футбола
Сергей Семак
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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