Гогниев ответил на вопрос, может ли Семак стать новым тренером сборной России

Экс-главный тренер «Химок» Спартак Гогниев определил роль Сергея Семака в очередном чемпионстве «Зенита».

«Есть мнение, что можно поставить любого на его место и он станет чемпионом? Это неправильно. Сергей Богданович был капитаном ЦСКА, когда мы играли вместе. Он настоящий спортсмен, требовательный к себе. Не сомневаюсь, что успехи «Зенита» — это заслуга Семака. Такую команду тоже нелегко тренировать, ведь это и футболисты, и тренерский штаб, и руководители. Семак создал эту команду в «Зените». Сейчас он состоялся как тренер», — сказал Гогниев «СЭ».

Также экс-тренер «Химок» поделился мнением о будущем Сергея Семака.

«Может ли Семак стать новым тренером сборной или уехать в Европу? Почему нет? У нас всегда тренера судят по результату. А у кого результат выше, чем у Семака? Нет ни одного российского тренера, который добился бы стольких титулов. Даже как футболист он выиграл чемпионат России с ЦСКА, «Рубином», «Зенитом». Как тренер выиграл пять чемпионатов. Честно скажу, тактически с «Зенитом» играть очень тяжело, потому что они используют гибридные схемы, перестраиваются. Футболисты настолько обучены, что, если что-то не получается, они сразу перестраиваются», — добавил Гогниев.