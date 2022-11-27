Гогниев отреагировал на информацию о том, что ведущие игроки «Химок» хотят уйти из клуба

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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев отреагировал на информацию о том, что многие игроки хотят покинуть команду.
По информации «СЭ», ведущие футболисты подмосковного клуба намерены покинуть его. При этом РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков.
«На сегодняшний день это неактуально. Зачем вообще раскачивать эту тему?» — приводит VPrognoze слова Гогниева.
После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования