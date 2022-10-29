Гогниев после удаления обматерил комментатора Дурасова

Сегодня, 15:17
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев обматерил комментатора Сергея Дурасова, который работает на матче 15-го тура между подмосковной командой и «Динамо».
Гогниев встретился с Дурасовым в перерыве в подтрибунном помещении.
«Кто тебя просил в интервью такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Честно скажи. Да ***, сто процентов *** какую-то говорите», — сказал Гогниев комментатору.
В предматчевом интервью Дурасов задавал Гогниеву вопросы о подходе к выбору состава и об отстраненных от работы с командой футболистах «Химок».
После первого тайма матча с «Динамо» Гогниев был удален за споры с судьей. Тренер вступил в диалог с главным арбитром Яном Бобровским. Судья показал Гогниеву желтую карточку, которая стала для специалиста второй в матче.
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