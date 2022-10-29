Гогниев пожелал журналистам позитивнее относиться к тренерской работе

Сегодня, 16:53
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев обратился к журналистам после поражения от «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура РПЛ.
«Хочется пожелать вам, чтобы вы позитивней относились к тренерской работе и были друг к другу добрее. Добро спасет мир», — сказал Гогниев после пресс-конференции.
«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования