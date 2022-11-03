Гогниев о заседании КДК: «Ребят, вы сами все понимаете»

Сегодня, 14:17
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал итоги заседания КДК РФС, на котором рассматривали его поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).
— Ребят, вы сами все понимаете, — сказал Гогниев. — Вы все узнаете из официального заявления КДК. Вот представьте, если бы в вас тыкали камерами.
— Мне кажется, что вы в любой ситуации чувствуете себя комфортно.
— В данном случае — нет.
— Как все прошло?
Гогниев не стал отвечать на этот вопрос, улыбнулся и покинул здание РФС.
Специалист был удален после первого тайма матча с «Динамо» за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Позднее тренер обматерил в подтрибунном помещении одного из комментаторов встречи.