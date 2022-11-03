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Сегодня, 14:17

Гогниев о заседании КДК: «Ребят, вы сами все понимаете»

Константин Белов
Корреспондент
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал итоги заседания КДК РФС, на котором рассматривали его поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

— Ребят, вы сами все понимаете, — сказал Гогниев. — Вы все узнаете из официального заявления КДК. Вот представьте, если бы в вас тыкали камерами.

— Мне кажется, что вы в любой ситуации чувствуете себя комфортно.

— В данном случае — нет.

— Как все прошло?

Гогниев не стал отвечать на этот вопрос, улыбнулся и покинул здание РФС.

Специалист был удален после первого тайма матча с «Динамо» за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Позднее тренер обматерил в подтрибунном помещении одного из комментаторов встречи.

Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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